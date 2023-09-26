مصر تجري انتخابات الرئاسة في ديسمبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وبالداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه، وأوضحت الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة في مؤتمر صحافي، أن جولة الإعادة ستجرى بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير 2024. ويحق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019، وفاز السيسي في انتخابات 2014 و2018 بنسبة 97%، وعلى الرغم من أن السيسي لم يعلن رسمياً ترشحه في الانتخابات المقبلة، بدأت بعض الأحزاب حملة تدعم إعادة انتخابه.