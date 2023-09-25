القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تنعى عدداً من رجالها

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن مقتل ضابط وفرد وسقوط عدد من الجرحى على الحدود الجنوبية للسعودية ضمن القوات المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وأصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين البيان التالي:

تنعى قوة دفاع البحرين عددًا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الأبطال سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء، والصديقين، والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر، والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

حيث جرى صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023م استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وجرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

هذا وقد تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.

وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الابطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.