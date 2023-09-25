الإمارات تدعو إلى تحرك عالمي عاجل لمواجهة ندرة المياه

نشرت الإمارات ورقة نقاش مفصّلة تدعو إلى استجابة دولية وتحرك عالمي عاجل، وتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي العاجل والمتفاقم لندرة المياه.

وتناولت ورقة النقاش التي جاءت بعنوان «تداعيات متلاحقة.. ندرة المياه - التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم»، مشكلة ندرة المياه العالمية والأسباب الرئيسة التي أدت إلى اتساع هذه المشكلة. وسلطت الورقة الضوء على مختلف الآثار والتحديات المترتبة على ندرة المياه، والتي تبدو ملامحها اليوم واضحة في أجزاء متفرقة من العالم، كما حددت ورقة النقاش مجموعة من الحلول الممكنة لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة بأسرع وقت ممكن.

وتهدف ورقة النقاش التي نشرتها وزارة الخارجية على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى توجيه دعوة عالمية مفتوحة لجميع أعضاء المجتمع الدولي من أجل العمل معاً بأساليب وطرق جديدة لمواجهة هذا التحدي المتفاقم.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في سياق الإعلان عن نشر ورقة النقاش: «تشعر دولة الإمارات بقلق بالغ من مشكلة ندرة المياه، وذلك لمخاطرها الكارثية المتفاقمة التي تمثل تهديداً ملحاً لعالمنا.. وبناء على ذلك نشرت دولة الإمارات ورقة نقاش تهدف إلى حشد استجابة عالمية منسقة لمواجهة هذه القضية، وطرح صيغة جديدة للتعاون الدولي الفاعل، وإطلاق استجابة متعددة الأوجه للتعامل مع هذه المشكلة وتبعاتها التي تهدد أمن واستقرار ورخاء العالم».

وأكدت ورقة النقاش أنه استناداً لأحدث الإحصاءات فإن أربعة مليارات شخص حول العالم يعانون حالياً ندرة المياه لمدة شهر واحد سنوياً على الأقل، ومن المرجح زيادة هذا العدد خلال السنوات المقبلة.

وأضاف سموه: «ترى حكومة دولة الإمارات أن المخاطر والتهديدات الملحّة والآنية لمشكلة ندرة المياه لم يتم الاعتراف بها بشكل واضح على مستوى العالم، ونتيجة لذلك يتراجع مجتمعنا الدولي وبشكل خطير عن جهوده الرامية إلى مواجهة هذا التحدي، وقد يترتب على ذلك نتائج كارثية لن تكون أي دولة في مأمن من آثارها وتداعياتها المتلاحقة.. ومن هنا يتعين علينا جميعاً أن نبحث عن طرق جديدة للتعاون بشكل عاجل وفعّال للتصدي لهذه المشكلة العالمية».

وتأكيداً على التزام دولة الإمارات بإيجاد حلول فاعلة لهذه المشكلة، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «بوصفها دولة تقف على خط المواجهة مع أزمة ندرة المياه، ومن المنادين منذ فترة طويلة بضرورة وجود حوار بناء وتعاون دولي لحلها، فإن دولة الإمارات عازمة على تعزيز التوعية العالمية بهذه القضية، وأداء دورها القيادي لحشد استجابة دولية حاسمة ومنسقة لمواجهة هذه المشكلة التي تهدد مستقبل البشرية».

عبدالله بن زايد:

• «دولة الإمارات تشعر بقلق بالغ من مشكلة ندرة المياه، وذلك لمخاطرها الكارثية المتفاقمة التي تمثل تهديداً ملحاً لعالمنا».