اصطدام قطارين شرقي باكستان وإصابة ما لا يقل عن 30 شخصا

اصطدم قطار ركاب بقطار آخر كان متوقفا بالفعل ويحمل بضائع في شرق باكستان، اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 30 راكبا، خمسة منهم في حالة خطيرة، بحسب مسؤولين.

وأوقفت هيئة السكك الحديد سائق قطار الركاب المتجه إلى لاهور عن العمل إلى جانب مساعده واثنين من موظفي الطاقم الأرضي بسبب الإهمال، حيث تم فتح تحقيق، حسبما قال شهيد عزيز، المسؤول الكبير في السكك الحديد.

وأضاف عزيز أن الحادث وقع في منطقة شيخوبورا بالقرب من محطة قلعة ستار شاه في الصباح الباكر، حيث تم توجيه قطار الركاب الذي غادر ميانوالي متوجها إلى لاهور إلى المسار الذي كان قطار البضائع يقف عليه بالفعل.

وأشار عزيز كذلك إلى أن معظم المصابين عولجوا في محطة القطار، لكن المصابين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى، وأنه جرى إصلاح القضبان بسرعة.