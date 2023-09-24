عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فقد التقى سموه، وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو، ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا حاجة لحبيب، ووزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم، ووزير خارجية بوليفيا روجيليو مايتا، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في بوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، ووزير الشؤون الخارجية في أوغندا جيجي أودونجو، ووزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، ووزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين في كوت ديفوار، كانديا كاميسوكو كامار.

وبحث سموه خلال اجتماعاته مع الوزراء، عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها التنمية المستدامة، وتغير المناخ.

وتعرّف الوزراء إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة «إكسبو دبي»، مؤكدين جدارة دولة الإمارات بقيادة العمل المناخي العالمي، في ظل جهودها ومبادراتها العالمية الرائدة والمبتكرة في هذا الملف، وعلى صعيد تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزراء الخارجية، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلوا وجهات النظر بشأنها، وبحثوا التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سموه، حرص دولة الإمارات على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

حضرت اللقاءات وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، ونائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد عيسى بوشهاب.

• مباحثات عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.