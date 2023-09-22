محمد بن زايد ومحمد بن راشد: لقاء محمد بن سلمان التلفزيوني عبّر عن رؤية واثقة لحاضر ومستقبل السعودية وعكس قوة الإنجاز

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التلفزيوني عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها. من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مقابلة محمد بن سلمان مع «فوكس نيوز» تعكس قوة الإنجاز في السعودية، وأضاف سموه، أنه متفائل بنجاح المملكة وقيادتها الطموحة الواعية، وبشرق أوسط جديد بتعاون دوله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، إن الإمارات والسعودية «تعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة». وكتب سموه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، «لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبَّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم».

وأضاف سموه «أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار».

وأكد سموه أن «الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة».

من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه متفائل بنجاح المملكة وقيادتها الطموحة الواعية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس.. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه».

وأضاف سموه: «متفائلون بنجاح المملكة.. ومتفائلون بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً، بإذن الله».

وكانت قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية، قد أذاعت، أول من أمس، مُقابلة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة، بريت باير، من مدينة نيوم، تناول فيها «رؤية 2030»، التي تُعد نقطة تحول مفصلية وحاسمة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتحدث عن مجموعة من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية.

وقال محمد بن سلمان خلال المقابلة، إن «الشعب السعودي مؤمن بالتغيير. وأنا واحد منهم»، لافتاً إلى أن هناك تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، وتابع: «رؤيتنا كبيرة، ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعاً».

وقال محمد بن سلمان: «كنا نعاني مشكلات في الماضي، وأتيحت فرص لم نستغلها، والآن نستثمرها للمضي قدماً في المملكة».

من جهة أخرى، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ93، الذي يصادف 23 من سبتمبر الجاري، وسط حفاوة رسمية وشعبية كبيرة بالمناسبة.

ويجمع البلدين الشقيقين تطلعـات لمستقبل واحد، تصوغـه الرؤى التنموية الهــادفة إلى توفيـر كل سبل الاستقرار والتنمية والرخـاء لشعبي البلدين، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، يستنـد إلى مقومات ثابتة أساسها النسيـج الثقافي والاجتماعـي المشترك، والتاريخ والأهـداف والطموحات والرؤى المشتركة.

وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بفضل جهود المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة، في ظل رؤى المغفور لهما، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وتواصل قيادتا البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تعزيز تلك العلاقات، وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وتشكل العلاقات الثنائية القوية بين البلديـن داعماً أساسياً للعلاقات الأخويـة المتميزة بين دول مجـلس التعاون لدول الخليـج العربية، ومقوماً رئيساً لسيادة الاستقـرار، وتحفيز ديمومة التنمية والازدهار في المنطقة، وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وانعكست العلاقـات المثمرة بين الدولتين بشكـل إيجابي على واقع التنمية الشاملـة والمستدامة في الإمارات والسعودية بمختلف المجالات، بمـا في ذلك مجـالات التبادل التجـاري والتعـاون الاقتصـادي والاستثمار المشترك، والتنسيق والتشـاور. ويحلّ اليوم الوطني السعودي هذا العام في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، التي بدأت رحلـة جديدة نحو المسـتقبل المزدهر، مع إطلاق «رؤية السعودية 2023»، التي تعد أحـد أكبـر برامج التحول الوطني عالمياً.

وتواصل المملكة المضي قدماً في تنفيذ «رؤية 2030»، التي تعد نقطة تحول مفصلية وحاسمة في تاريخ المملكة العربية السعودية، لتضاف إلى رصيد إنجازاتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحضورها السياسي الفاعل في المنطقة والعالم.

ويعد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عرّاب الرؤية، ومهندسها، وصانع إنجازاتها ونجاحاتها، حيث أسهمت توجيهاته ومتابعته الحثيثة في تسريع ترجمة مخرجات الرؤية إلى واقع ملموس في المجالات كافة. وتتضمن «رؤية السعودية 2030» ثلاثة محاور رئيسة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تنافسيتها العالمية.

من جهة أخرى، يعكس تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حرص البلدين الشقيقين على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات الثنائية، وتعزيـز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بينهما، حيـث تجاوز حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 37.4 مليار دولار.

وتنعكس آثار العلاقات الثنائيـة المشتركة بين البلدين بشكـل إيجابي على مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة، ويصـب في مصلـحة الارتقـاء بجودة الحياة وخير وازدهار الشعبين الشقيقين.

وحلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25% من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطيـة بين البلدين في عام 2022، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75% خلال العام ذاته.

وتجسد العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وتمتد تلك العلاقات بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى موروث ثقافي وقيمي مشترك من فنون وآداب وعادات وتقاليد شكلت هوية ثقافية ومجتمعية متجانسة لكل منهما.

وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وتنفيذ البرامج المشتركة، أو على مستوى التعاون الثقافي بين المؤسسات التي تعمل في هذا السبيل، والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي.

• العلاقات القوية بين الإمارات والسعودية تُشكل داعماً أساسياً للعلاقات الأخوية المتميزة بين دول مجلس التعاون.

• السعودية تواصل المضي قدماً في تنفيذ «رؤية 2030» التي تُعد نقطة تحول مفصلية وحاسمة في تاريخ المملكة.