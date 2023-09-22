واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة الأميركية، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 325 مليون دولار إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، ولكنها لا تتضمن أنظمة الصواريخ التكتيكية التي تريدها كييف.

وتشمل الحزمة الجديدة قذائف وأنظمة مدفعية لصد الغارات الجوية، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الأميركية.

وأعلنت واشنطن عن المساعدات العسكرية خلال زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأميركية، والذي التقى في وقت سابق بأعضاء من الكونغرس، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والرئيس الأميركي جو بايدن في مسعى منه لتعزيز الدعم للمعركة ضد روسيا.