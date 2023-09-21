فريق «COP28» يدعو إلى تغيير جذري في آليات العمل المناخي

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة توظيف التكنولوجيا وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وإيجاد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لخدمة العمل المناخي، وبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.

جاء ذلك خلال مشاركة الجابر في أنشطة فريق رئاسة «COP28» في اليوم الثاني من اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأسبوع المناخ في نيويورك.

وفي مستهل برنامج أنشطة رئاسة المؤتمر، قام سلطان الجابر بقرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك، للإسهام في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال الأميركي بأهمية التمويل المناخي.

وعقب مشاركته في بورصة نيويورك، جدد تأكيد أن «COP28» سيكون أول دورة من مؤتمرات الأطراف تشهد التركيز على الدور الريادي للمدن والجهات الفاعلة المحلية في مختلف دول العالم.

وأعلن الجابر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، مايكل بلومبرغ، عقد قمة للعمل المناخي الوطني ضمن «COP28» لتكون أول قمة رسمية تُدرج القادة المحليين في مختلف دول العالم في برنامج مؤتمر الأطراف وعمليته التفاوضية.

وحضر سلطان الجابر قمة الابتكار الثانية لجائزة «إيرث شوت»، إلى جانب مؤسس الجائزة الأمير ويليام، أمير ويلز.

كما حضر في إطار تركيزه على موضوع التمويل، جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل المناخي، نظمها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتحالف غلاسكو المالي، من أجل صافي انبعاثات صفري.

وإضافة إلى ذلك، عقد سلطان الجابر العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والشخصيات المهمة، منهم رئيس مؤتمر «COP26»، السير ألوك شارما، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس الوزراء اليوناني السابق، كوستاس سيميتيس.

وضم فريق رئاسة «COP28» المشارك في فعاليات نيويورك إلى جانب الجابر، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في «COP28»، شما بنت سهيل المزروعي، ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في «COP28»، رزان المبارك، والمدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، السفير ماجد السويدي، والرئيس التنفيذي لمكتب «COP28» عدنان أمين.

• سلطان الجابر ومايكل بلومبرغ يعلنان عقد أول قمة رسمية للعمل المناخي الوطني تُدرج القادة المحليين في مختلف دول العالم في برنامج مؤتمر الأطراف وعمليته التفاوضية.