القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وبحسب البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم اعتراض 16 صاروخا من طراز "أورغان" و "هيمارس".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: أنه تم تدمير 38 طائرة دون طيار في مناطق عدة في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعتي زابوروجيه، وفي خيرسون.
وتابع البيان: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الغارات جوية ونيران المدفعية الروسية أفرادا ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تابايفكا وتشيرنيشينا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في منطقة لوغانسك الشعبية".
ووفقا للدفاع: "تم القضاء ما يصل إلى 20 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير مركبتين، ومدفعي هاوتزر "دي-20" و"دي-30".
وقالت الدفاع: في اتجاه خيرسون، تم تدمير مستودعين للأسلحة تابعين للواء المشاة الميكانيكي السابع والخمسين واللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سلافيانسك وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع: "في مناطق سيريبريانكا وغريغوروفكا وألكساندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث نقاط مراقبة تابعة لألوية الدفاع الإقليمية 67 و100 و109".
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