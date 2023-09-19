محمد بن زايد والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع أخيه عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما، إلى التنمية والازدهار المستدام.

ورحّب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي هنأ سموه بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال إنجازها أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، معرباً عن تمنياته للإمارات مزيداً من التقدم في مختلف المجالات.

واستعرض سموه والرئيس عبدالفتاح السيسي مسارات التعاون، خصوصاً في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية بما يعزّز أسس السلام والاستقرار الإقليميين.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، وأهميته في مواصلة دفع العمل المناخي الجماعي المشترك، خصوصاً في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.

وأكد سموه والرئيس المصري حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، لضمان الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تنميتها والازدهار المستدام لشعوبها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى الدولة، أمس، وكان صاحب السمو رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه في مطار أبوظبي، وقد رافق سموه الرئيس المصري للسلام على رواد الفضاء الإماراتيين على أرض المطار ـ الذي أقيم فيه حفل استقبال رسمي وشعبي بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن ــ وهنأ الرئيس السيسي فريق العمل بالإنجاز الذي حققه سلطان النيادي، مؤكداً أن هذا الإنجاز مصدر فخر لكل عربي، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم في مختلف المجالات. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ورئيس دائرة المالية جاسم محمد بوعتابة الزعابي، فيما حضره من الجانب المصري رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

• رئيس الدولة وعبدالفتاح السيسي استعرضا التعاون في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

• رئيس الدولة وعبدالفتاح السيسي أكدا أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة بالحوار والطرق الدبلوماسية، بما يعزّز السلام والاستقرار الإقليميين.

• رئيس الدولة رافق الرئيس المصري للسلام على رواد الفضاء الإماراتيين بأرض المطار، حيث هنأ السيسي فريق العمل بإنجاز سلطان النيادي.