عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في نيويورك

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب سموه، وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، وبحث الاجتماع، سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المستمرين بين دول مجلس التعاون، كما استعرض الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، والتعاون مع المنظمات الدولية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين. حضر الاجتماع، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش.

• الاجتماع بحث تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.