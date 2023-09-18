مقتل 23 فلسطينياً جراء إعصار ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أن عشرات الأُسر الفلسطينية مازالت في عداد المفقودين، جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا قبل أيام، وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه تم تأكيد مقتل 23 فلسطينياً حتى الآن جراء الإعصار، فيما توجد صعوبات حقيقية في حصر أعداد المفقودين والناجين من الجالية الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بشأن أعداد من وجدوا أحياء وأعداد المفقودين حتى الآن، نتيجة تعذر إجراء أي فحوص للحمض النووي لمئات الجثث التي يقذفها البحر. وبحسب بيان الوزارة، فإن الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، خاصة أن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها. وتشير التقديرات الفلسطينية إلى وجود 60 إلى 70 ألف فلسطيني يقيمون في ليبيا.