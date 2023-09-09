الإمارات في قمة الـ 20.. إنجازات استثنائية وتجارب ناجحة تعزز ريادتها عالمياً

تأتي مشاركة دولة الإمارات في قمة هذا العام، بعد تلقيها دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة الـ20 للمشاركة بصفة ضيف، بما يؤكد التزامها الإسهام الإيجابي في أعمال مجموعة الـ20 مع التركيز على الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الهندية للمجموعة.

وتنظر دولة الإمارات إلى مجموعة الـ20 كمنتدى اقتصادي عالمي يلعب دوراً حاسماً في الجهود المتعددة الأطراف، والاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسة التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.

وظلت دولة الإمارات ملتزمة تعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل كمورد موثوق ومسؤول للطاقة، وكذلك ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة الـ20 كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، بعد تجربتها الناجحة كضيف خلال رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020.

وستركز دولة الإمارات على دورها المحوري في تعزيز العمل المناخي الدولي كدولة مستضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بالإضافة إلى الأهداف والتطلعات المشتركة لمجموعة الـ20 ومؤتمر «COP28» خلال عام 2023.

وضاعفت الدولة جهودها من خلال برنامج «شيربا»، التابع لاجتماعات ومسارات التمويل لمجموعة الـ20، وذلك من خلال جدول أعمالها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة ومبادرتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتميزت مشاركة الإمارات في اجتماعات ما قبل القمة هذا العام بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة في التنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات التي نشرتها مجموعة الـ20 في مختلف النطاقات والتقارير التي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.

ووفرت مشاركة دولة الإمارات المستمرة في أعمال المجموعة العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة، وشاركت وزارة المالية في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعاً، منها ثلاثة اجتماعات على المستوى الوزاري، تمت خلالها مناقشة أهم توجهات المجموعة، وتقريب وجهات النظر حول أهم الموضوعات التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر «COP28».

كما تمكنت الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة الـ20 من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.

وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة الـ20 تطوراً وازدهاراً ملحوظاً، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين، التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022، بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.