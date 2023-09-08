6 جرحى جراء الاشتباكات بمخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين

استمرت الاشتباكات التي اندلعت، مساء أمس الخميس، في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا بجنوب لبنان، بين عناصر من حركة "فتح"، وعناصر من مجموعات أخرى وأسفرت ليلاً عن سقوط 6 جرحى مدنيين.

واستخدمت في الاشتباكات، الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وشهد المخيم حركة نزوح لبعض العائلات باتجاه مدينة صيدا الجنوبية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، إن حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة سجلت ليلاً سقوط 6 جرحى مدنيين، بينهم رجل مسن، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وأعلنت الجامعة اللبنانية إغلاق فروعها في مدينة صيدا، اليوم الجمعة، نتيجة للمستجدات الأمنية في مخيم عين الحلوة.

ومن جهة أخرى ،أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في بيان، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فورا، وإفساح المجال أمام الهيئة في منطقة صيدا، لأخذ دورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز دورها في معالجة الأحداث الأخيرة في المخيم.