مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكريّة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إنّ هذه المساعدة تهدف إلى تلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة، وتُظهر الدعم الثابت للولايات المتحدة.

غير أنّ هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنّها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي من خلاله تُوفّر واشنطن معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلا من أن تَسحب مباشرةً من مخزوناتها.

ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأميركيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.