«البيئة الفلسطينية»: «COP28» فرصة حقيقية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي

أكد مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة البيئة الفلسطينية أحمد أبوظاهر، أن فعاليات الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي سيعقد في الإمارات، ستشكل فرصة حقيقية أمام العالم والمنطقة لاتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة التغير المناخي وتأثيراته في العالم.

وأشاد أبوظاهر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمؤتمر«COP2» معتبراً أنه يمثل فرصة في غاية الأهمية لجميع الدول العربية لإيصال صوتها للعالم، ولاستعراض أثر التغير المناخي في المنطقة.

وتابع: «يجب أن يكون لنا دور في مواجهة التغير المناخي»، مؤكداً أن سلطة البيئة الفلسطينية ستشارك في المؤتمر لعرض الإنجازات في مجالات التصدي لظاهرة التغير المناخي.