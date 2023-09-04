روسيا تعلن إسقاط مقاتلة «ميج-29» و34 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي لديها أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز «ميج-29»، و34 طائرة مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة استهدف بنية تحتية لميناء على نهر الدانوب في جنوب منطقة أوديسا، أمس، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وأصبح «الدانوب» سبيل أوكرانيا الرئيس لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو الماضي، وكان يسمح لكييف بالشحن الآمن لحبوبها، وكذلك البذور الزيتية والزيوت النباتية، عبر البحر الأسود. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي لديها أسقطت 22 طائرة مسيرة من أصل 25 أطلقتها روسيا على أوديسا. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن مجموعة من الطائرات الروسية المسيرة ضربت بنجاح مستودعات الوقود في ميناء ريني الذي يستخدمه الجيش الأوكراني. إلى ذلك، قال القائد العسكري الأوكراني، الجنرال أولكسندر تارنافسكي، لصحيفة «أوبزرفر» البريطانية، إن القوات الأوكرانية اخترقت أول وأقوى خطوط الدفاع الروسية في منطقة زابوريجيا، متوقعاً تقدماً أسرع نحو خط الدفاع الثاني الأضعف، وأوضح أن حقل ألغام كان قد أعاق الهجوم المضاد، ونجحت القوات الأوكرانية في إزالة الألغام ليلاً.