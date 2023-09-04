كوريا الشمالية تجري محاكاة لهجوم نووي تكتيكي

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أمس، أن بيونغ يانغ، أجرت «تدريب محاكاة لهجوم نووي تكتيكي تضمن إطلاق صاروخين بعيدي المدى من طراز كروز لتنبيه الأعداء إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية».

وأضافت الوكالة أن التدريب أجري بنجاح، أول من أمس، وأن الصاروخين حملا رؤوساً حربية نووية وهمية وأطلقا باتجاه البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية وقطعا مسافة 1500 كيلومتر وحلقا على ارتفاع 150 متراً، وتعهدت بيونغ يانغ بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسيؤول، مؤكدة أنّ هذه العملية جاءت رداً على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية «درع الحرية أولتشي» والتي انتهت الخميس الماضي.

ومن جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي إن ادعاء النجاح قد يكون مبالغاً فيه، ونقلت وكالة يونهاب للأنباء في سيؤول عن مسؤول كبير في هيئة الأركان المشتركة قوله إن «إطلاق الصاروخين لم ينجح بشكل كامل».

وفي تقرير آخر، قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إنّ «الزعيم كيم جونغ أون تفقّد مصنعاً كبيراً للذخيرة، هو الأحدث في سلسلة زيارات لمصانع الأسلحة في الأسابيع الأخيرة»، وذكرت الوكالة أنّ كيم «أعرب عن رضاه وشدّد على أهمية المصنع في تعزيز القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».

والأسبوع الماضي، زار كيم مركزاً للتدريب أوضح فيه خطط بلاده الحربية المستقبلية، مشيراً إلى أنّها ستشمل ضربات متزامنة مكثّفة جداً على مواقع عسكرية رئيسة في الجنوب.

وأجرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من اختبارات الأسلحة العام الجاري، وفشلت الشهر الماضي في محاولتها الثانية لوضع قمر صناعي للتجسّس في مداره.

والعام الماضي، أعلن كيم أنّ «وضع بلاده كقوة نووية لا رجوع عنه»، ودعا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.