«الجامعة العربية»: التكنولوجيا والتنمية المستدامة أبرز محاور جناحنا في «COP28»

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير جمال رشدي، دعم ومساندة الجامعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها مؤتمر المناخ «COP28»، خلال شهر نوفمبر المقبل، معرباً عن ثقته بأن رئاسة الإمارات ستسهم في استمرار الإنجازات التي تحققت خلال «COP27»، وسيتم البناء عليها.

وقال السفير جمال رشدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الجامعة العربية ستشارك في مؤتمر «COP28»، حيث ستعرض أنشطتها المختلفة المتعلقة بالمناخ في جناح خاص، والتي تتناول موضوعات متنوعة، مثل نقل التكنولوجيا وتوطينها والتمويل والتنمية المستدامة، كما سيتم استعراض جميع الأنشطة التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة، في ما يتعلق بالقضايا المتصلة بنشاط مؤتمر «COP28».

وأكد أن الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً بمؤتمرات المناخ، خصوصاً أنه يتم تنظيم دورتين متتاليتين من المؤتمر في المنطقة العربية، وهذا يؤكد الدور الريادي والمهم الذي تلعبه الدول العربية في هذا المجال، والإسهامات البناءة التي تدعمها الجامعة. وأشار رشدي، في هذا الصدد، إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قد شارك العام الماضي في الشق رفيع المستوى في جلستين حول الماء والأمن الغذائي بمؤتمر «COP27» الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، موضحاً أنها كانت مشاركة مهمة، كونها أول مشاركة للأمين العام للجامعة العربية في مؤتمرات المناخ. ولفت إلى تبني جامعة الدول العربية مواقف الدول بشأن قضايا المناخ، خصوصاً ما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتوفير التمويل، مشيراً إلى أن مؤتمر العام الماضي الذي عُقد في شرم الشيخ حقق نجاحاً كبيراً، لاسيما ما يتعلق بتقدم مبدأ تعويض الخسائر والأضرار كمبدأ لقضايا المناخ والتعامل معها، معرباً عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا المبدأ في المستقبل.