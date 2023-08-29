الاتحاد الأوروبي يطمح إلى ضم أعضاء جدد بحلول 2030

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس، إن على الاتحاد أن يستعد لضم أعضاء جدد بحلول عام 2030، مضيفاً خلال منتدى بليد في سلوفينيا: «بينما نقوم بإعداد الأجندة الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الأوروبي، يجب أن نضع لأنفسنا هدفاً واضحاً. وأعتقد أن علينا أن نكون مستعدين بحلول عام 2030 للتوسع، هذا أمر طموح، ولكنه ضروري، وهذا يظهر أننا جادون».

وأوضح ميشال أن بطء المسار نحو الاتحاد الأوروبي خيب آمال كثيرين، سواء في المنطقة أو داخل الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان ستحظى بدعم من المجلس الأوروبي.

وأوضح ميشال أن «المقاربة الجديدة للضم التدريجي» التي قررتها الدول الـ27 في التكتل تسمح للدول المرشحة بالمشاركة في بعض السياسات الأوروبية مثل الدفاع والأمن بمجرد اعتبارها جاهزة، حتى لو لم تكن قد استوفت جميع الشروط المطلوبة للانضمام للتكتل، ومن بين الدول المرشحة لعضوية التكتل خمس دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا)، إضافة إلى أوكرانيا ومولدافيا، كما أن تركيا أيضاً مرشحة للانضمام للاتحاد، ولكن مفاوضات انضمامها مجمدة منذ 2018.

وأكد ميشال أنه يتفق تماماً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الحاجة إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي قبل توسيعه.