مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أميركيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرتين مسيرتين أميركيتين فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 28 أغسطس، رصدت وسائل الدفاع الجوي للقوات الجوية الفضائية الروسية، فوق الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تحليق طائرتين أميركيتين مسيرتين من طراز "إم كيو-9 ريبير" و"آر كيو-4 جلوبال هوك" باتجاه المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود، حيث كانتا تقومان باستطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "من أجل منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي لسلوك الطائرتين المسيرتين ومنعهما من تنفيذ عملية الاستطلاع الإلكترونية، حلقت مقاتلتان روسيتان من قوات الدفاع الجوي في الجو".

وأضاف البيان: "نتيجة لإجراءات قوات الدفاع الجوي قامت الطائرتان الأميركيتان المسيرتان بتغير وجهة الطيران وغادرتا مناطق الاستطلاع الجوي في منطقة شبه جزيرة القرم".