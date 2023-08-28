الفحوص الجينية تؤكد وفاة قائد «فاغنر» في حادث تحطم الطائرة

أكدت الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المختصة بالنظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء الماضي.

وقالت اللجنة في بيان على قناتها بتطبيق «تليغرام»، أمس، إن «الفحوص الجينية الجزيئية أثبتت أن هويات القتلى الـ10 الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريغوجين وتسعة أشخاص آخرين».

وكانت هيئة الطيران الروسية نشرت في وقت سابق أسماء الأشخاص الـ10 الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال غربي موسكو، وكان من بين ركابها بريغوجين، وأقرب مساعديه دميتري أوتكين، الذي ساعد في تأسيس مجموعة «فاغنر».

ولم يتطرق البيان الى الفرضيات بشأن أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلتها من موسكو الى سانت بطرسبرغ.

ومنذ تحطم الطائرة وتأكيد السلطات الروسية مقتل من كانوا على متنها، سرت تكهّنات عدة في الغرب حول مصرع بريغوجين بعد شنه تمرداً المسلح ضد قيادة الجيش الروسي، لكن الكرملين نفى بشدة ضلوعه في تحطم الطائرة الخاصة، وقال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قبل يومين، إن «التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب والادعاءات بأن الكرملين أمر باغتيال قائد (فاغنر)، هي كذب محض، كما قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه الصادقة لأسر جميع ضحايا تحطم الطائرة».