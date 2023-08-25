ممثلاً لرئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يشارك في الجلسة الرئيسة لقمة «بريكس»

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في أعمال الجلسة الرئيسة لقمة مجموعة «بريكس» الـ15 التي استضافتها مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا تحت عنوان «شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة» بحضور ومشاركة قادة من نحو 50 دولة حول العالم وأعلن خلالها قادة دول مجموعة «بريكس» الموافقة على انضمام دولة الإمارات للمجموعة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الموافقة على انضمام الدولة لمجموعة «بريكس» تعكس نهج الإمارات الراسخ في توسيع نطاق تعاونها مع مختلف دول العالم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتجسد ثقة العالم بقوة اقتصاد الإمارات، وحضورها الفاعل والمؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي، وقدرتها على المساهمة بإيجابية في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد الدولة في القمة، إن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وانطلاقاً من ثوابتها ومبادئها الراسخة، تحرص على تسريع وتيرة الجهود الدولية عبر الاستفادة من منصة مجموعة «بريكس» الطموحة، لمواجهة التحديات المشتركة، مثل تغير المناخ، والتوازنات العالمية، والفجوات التنموية وإرساء أسس متينة لتحقيق الرخاء والتقدم والاستقرار على مستوى العالم.

ونوه سموه إلى أن دولة الإمارات لطالما دعمت المبادئ التي تقوم عليها أهداف مجموعة «بريكس»، ولعبت دوراً مهماً في دعم أجندتها الدولية، وترى أن خطط توسيعها تمثل فرصة مهمة لتقديم نموذج ريادي يحتذى وإنشاء منظومة متعددة الأطراف تدعم وتثري مبادئ التعاون الواسع والاحترام المتبادل، خصوصاً ضمن مناطق دول الجنوب العالمي.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» ووصل حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول المجموعة إلى 677 مليار دولار، فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية 38 مليار دولار بين عامي 2018 و2022.

وأكد سموه أن دولة الإمارات سواء من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين أو من خلال مشاركتها في العديد من الأحداث العالمية متعددة الأطراف، أظهرت التزاماً راسخاً بالمشاركة السياسية والدبلوماسية الوثيقة مع دول مجموعة «بريكس» في ظل اتباعها نهجاً متوازناً ومنفتحاً في التعامل مع الشؤون الدولية.

وقال سموه في ختام كلمته إن عقد هذه القمة في قارة إفريقيا، يجسّد بلا شك هدفنا المشترك لتحقيق مستوى أوسع للتعاون الدولي والاحترام المتبادل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً ومستثمراً رئيساً في القارة الإفريقية على اغتنام الفرص لإبرام شراكات جديدة، ودعم أجندة التنمية في إفريقيا ودول الجنوب العالمي. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن شكره وتقديره لجمهورية جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة «بريكس» لهذا العام على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.