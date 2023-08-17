بكين تعزز وجودها في بحر الصين الجنوبي

يبدو أن الصين تبني مهبط طائرات في جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تطالب بها تايوان وفيتنام أيضاً، وفقاً لصور أقمار اصطناعية حللتها وكالة «أسوشيتد برس».

وجزيرة تريتون هي إحدى الجزر الرئيسة في مجموعة باراسيل التي تقع على مسافة متساوية تقريباً من ساحل فيتنام وإقليم هاينان الصيني الموجود على جزيرة.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية من شركة «بلانيت لابز بي بي سي» التي حللتها «أسوشيتد برس» أعمال البناء في مهبط الطائرات التي ظهرت للمرة الأولى في أوائل أغسطس.

وسيكون المدرج كما هو مخطط حالياً أكثر من 600 متر (2000 قدم) في الطول، وهو طويل بما يكفي لاستيعاب الطائرات المروحية والطائرات المسيرة، لكن ليس الطائرات المقاتلة أو القاذفات.

وتظهر أيضاً أعداد كبيرة من مسارات المركبات التي تمر عبر معظم أنحاء الجزيرة جنباً إلى جنب مع ما يبدو أنه حاويات ومعدات بناء.

ولا تتخذ الولايات المتحدة أي موقف من مطالبات السيادة، لكنها ترسل بانتظام سفناً بحرية في «عمليات حرية الملاحة» بالقرب من الجزر التي تسيطر عليها الصين، وكانت تريتون محوراً لإحدى تلك المهام في عام 2018.

ولدى الصين ميناء صغير ومبانٍ في الجزيرة منذ سنوات، جنباً إلى جنب مع مهبط للطائرات وأجهزة رادار.

ورفضت الصين تقديم تفاصيل عن أعمال بناء جزيرتها بخلاف القول إنها تهدف إلى المساعدة في سلامة الملاحة العالمية، ورفضت الاتهامات بأنها تقوم بعسكرة الممر المائي الحيوي الذي يمر من خلاله ما يقدر بنحو خمسة تريليونات دولار من التجارة سنوياً، وتقول إن من حقها أن تفعل ما تشاء في أراضيها السيادية.