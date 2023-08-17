الأردن: إسقاط «مسيّرة متفجرات» قادمة من سورية

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، أمس، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع «TNT» قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قوله إن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع «TNT»، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

وأكد المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه».