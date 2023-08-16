زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تايوان

ذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان أن زلزالا بقوة 4.7 درجة ضرب ساحل مقاطعة "هوالين" شرق البلاد، في الساعة الواحدة وتسع دقائق صباح اليوم.

وذكر المركز المعني برصد الزلازل، التابع لمكتب الأرصاد الجوية أن مركز الزلزال وقع على بعد 21.8 كيلومتر، شمال شرق مقاطعة هوالين، على عمق 17.6 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية ة"سي.إن.إيه" اليوم.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال.

وكانت سلسلة من الزلازل قد ضربت تايوان، بلغت ذروتها بزلزال قوته 5.3درجة ، وقع مركزه في مقاطعة "بينجتونج" جنوب تايوان في العاشر من يونيو الماضي.