أنور الحق كاكار رئيساً مؤقتاً لحكومة باكستان

صادق الرئيس الباكستاني، عارف علوي، السبت، على اختيار عضو مجلس الشيوخ عن الولاية الأقل كثافة سكانية، أنور الحق كاكار، رئيسا لحكومة تصريف الأعمال.

وفي وقت سابق السبت، أعلن زعيم المعارضة في باكستان، أن كاكار سيكون رئيس الوزراء المقبل، وسيقود البلاد في الانتخابات القادمة.

وقال رجا رياض أحمد عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته شهباز شريف: "اتفقنا أولا على أن أيا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجما، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجما"، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان مكتب علوي قد أعلن، مساء الأربعاء، أن الرئيس "حل البرلمان بناء على توصية رئيس الوزراء شريف".

وجاءت التوصية قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات، والتي انتهت اليوم (12 أغسطس الجاري).

ومن المقرر أن تشرف حكومة تصريف أعمال على إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما.

وقال محللون في وقت سابق لوكالة رويترز، إن "أي تأخير في إجراء الانتخابات قد يؤجج غضب الرأي العام، ويزيد من حالة عدم اليقين" في الدولة المسلحة نوويا.

وقاد شريف حكومة ائتلافية من 10 أحزاب تقريبا، بعد الإطاحة بسلفه عمران خان في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة، العام الماضي.

وكان حزب خان قد فاز في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2018.

وخان، نجم الكريكت السابق، هو محور اضطراب سياسي بدأ منذ الاطاحة به من منصب رئيس الوزراء، مما أثار المزيد من القلق بشأن استقرار باكستان.

وسجن خان بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع، وبالتالي أصبح ممنوعا من خوض الانتخابات لمدة 5 أعوام.