الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طناً من المساعدات إلى تشاد

أرسلت دولة الإمارات، صباح أمس، طائرة مساعدات إلى جمهورية تشاد، تحمل على متنها 13 طناً من الإمدادات الغذائية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأشقاء السودانيين اللاجئين إلى تشاد، وكذلك لدعم المجتمع المحلي، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السنّ والنساء.

وصرّح مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان الشامسي، بأن إرسال هذه الإمدادات يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن استجابة دولة الإمارات، ومدّها يد العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان، ودعمها الأشقاء السودانيين اللاجئين في دول الجوار، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، والذي يأتي انسجاماً مع نهج الدولة في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة.

وأوضح أنّ جهود دولة الإمارات على مدار الأشهر الماضية، تضمنت إرسال المساعدات الغذائية، إضافة إلى توفير الخدمات الطبية، من خلال تشييد المستشفى الميداني في أمدجراس، الذي يقدّم خدماته العلاجية للأشقاء السودانيين في تشاد وللمجتمع المحلي للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين، حيث استقبل المستشفى منذ افتتاحه 3509 حالات مرضية.

كما أشار الشامسي إلى افتتاح مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية في أمدجراس، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي الصديق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كل أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية، التي تقوم بتوفير الدعم للاجئين السودانيين في تشاد.

■ إرسال الإمدادات يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع نهج الدولة في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة.