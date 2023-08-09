منظمة تحذّر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب تحلّل الجثث

حذّرت منظمة إغاثة من خطر تفشّي الأمراض نتيجة تحلّل جثث القتلى في شوارع الخرطوم، التي مزقتها الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والمستمرة منذ أربعة أشهر.

وقالت منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية، إن الكثير من الجثث تتحلّل في شوارع الخرطوم، مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد من ناحية أخرى، ونقلت عن نقابة الأطباء السودانية قولها: «لم يتبقَ أي طاقم طبي في المشارح، والجثث مكشوفة على حالتها».

وأكد البيان أن هذا «المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطّل خدمات النظافة والصرف الصحي، يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة».

من جهة أخرى، أفاد شهود عيان، بوقوع معارك عنيفة في أم درمان غرب الخرطوم، أمس، أسفرت عن وقوع 13 قتيلاً.