اليابان تدرس البدء في تصريف المياه الملوثة إشعاعياً من «فوكوشيما» قريباً

تدرس اليابان البدء في تصريف المياه المعالجة الملوثة إشعاعياً من محطة فوكوشيما النووية في البحر، خلال الفترة بين أواخر أغسطس الجاري وأوائل سبتمبر المقبل. وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن تصريف المياه سيكون بعد عودة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يشرح كيشيدا خطة تصريف المياه للرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عندما يلتقي بهما في قمتهما الثلاثية في الـ18 من أغسطس في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند قرب واشنطن.

وتقوم الحكومة اليابانية حالياً بتقييم توقيت تصريف المياه، بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي عن الخطة في أوائل يوليو، إن التصريف المرتقب يتماشى مع معايير السلامة العالمية.