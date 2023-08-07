المملكة المتحدة تؤكد دعمها للإمارات خلال «COP28» وتتطلع إلى مشاركة بارزة فيه

أكد سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، دعم بلاده لدولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مشيراً إلى تطلع المملكة المتحدة إلى مشاركة بارزة ومهمة في هذا الحدث العالمي، وتنفيذ مبادرات مشتركة مع الإمارات خصوصاً أن الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بالمملكة المتحدة تمتد لأكثر من عقد.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وقد أسهمت الشراكة الإماراتية البريطانية من أجل المستقبل التي أعلن البلدان إنشاءها في عام 2021 في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. وأضاف: «منحتنا الشراكة من أجل المستقبل مزيداً من الزخم في علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة ومنها الاقتصاد والاستثمار، واليوم لدينا علاقة تجارية قوية وهو الشيء نفسه في مجالي الدفاع والأمن».

وعن رؤيته لأهمية استضافة دولة الإمارات لـ«COP28» ودوره في إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي على المستوى العالمي، قال السفير: «يحظى مؤتمر COP28 باهتمام متزايد، ففي ظل السعي إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية، علينا التركيز على الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ ومساعدة البلدان على التكيف خصوصاً توفير التمويل للقيام بكل ذلك لأنه جزء أساسي من COP28». وأضاف: «تغير المناخ تحدٍ كبير للعالم، وسوف تقود الإمارات عملية التصدي خلال COP28، ونحن نتطلّع للقيام بكل ما في وسعنا لدعمها، ونحتاج إلى زيادة الطاقة المتجددة والنظيفة وهدفنا يتمثل في تحقيق هدف جريء عبر مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما يتوجب علينا أن نحد من الانبعاثات فمثلما التزمت دولة الإمارات بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، نحتاج إلى التزام دول العالم وذلك عبر اتباعها ما يسمى بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني (NDCs) للحد من تلك الانبعاثات». وأوضح أن الإمارات دولة عظيمة ومتطورة وستستضيف «COP28» بكفاءة، فهي خبيرة في مجال الطاقة ولها تاريخ حافل في الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك الطاقة النووية لأغراض سلمية.