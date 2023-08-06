كوريا الشمالية تدافع عن امتلاكها أسلحة نووية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أمس، أن البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة انتقدت الولايات المتحدة لامتلاكها أسلحة نووية وحثتها على وقف «المشاركة النووية» أو «تعزيز الردع الموسع».

وبينما انتقدت البعثة الولايات المتحدة في ما يتعلق بتحالف أوكوس والمجموعة الاستشارية النووية مع كوريا الجنوبية، فإنها دافعت عن أسلحة بيونغ يانغ النووية ووصفتها بأنها «ممارسة لحق سيادي».

وقالت البعثة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا: «يتعين على الموقعين على معاهدة منع الانتشار النووي عدم معارضة ممارسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لحقها السيادي المشروع، نظراً لأنها انسحبت رسمياً من المعاهدة منذ 20 عاماً».

وأضافت البعثة أن «القوة النووية لكوريا الشمالية لن تشكل أبداً تهديداً للدول التي تحترم سيادتها ومصالحها الأمنية».