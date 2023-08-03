«إكواس»: التدخل العسكري في النيجر سيكون الخيار الأخير المطروح

قال مسؤول في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أمس، خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب إفريقيين في أبوجا، إن التدخل العسكري في النيجر سيكون «الخيار الأخير» الذي ستطرحه الهيئة لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، لكن يجب «الاستعداد لهذا الاحتمال».

وصرح مفوض إكواس المكلف الشؤون السياسية والأمن عبدالفتاح موسى، «الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال».

وأضاف موسى أن فريق إكواس موجود في النيجر «للتفاوض».

وفرض قادة إكواس الأحد عقوبات تجارية ومالية على النيجر، ومنحوا الانقلابيين أسبوعاً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، تحت طائلة اللجوء إلى القوة. وقال مصدر في شركة كهرباء النيجر، أمس، إن نيجيريا قطعت إمدادات الكهرباء عن جارتها بموجب العقوبات. وقال المصدر لوكالة فرانس برس «منذ الثلاثاء قطعت نيجيريا خط التوتر العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر».

وتعتمد النيجر، وهي إحدى أفقر دول العالم، على نيجيريا لتأمين 70% من احتياجاتها من الكهرباء. وكان أطيح بازوم في 26 يوليو في خامس انقلاب تشهده البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، ما أثار قلق جاراتها وحلفائها الغربيين.

وتتولى رئاسة إكواس في الوقت الحالي نيجيريا، وهي قوة عسكرية واقتصادية كبيرة في غرب إفريقيا. وتعهدت الجماعة اتخاذ موقف حازم ضد الانقلابات التي تتالت في المنطقة منذ عام 2020.