واشنطن تدعو موسكو إلى الالتزام بقوانين حماية المجالات الجوية

دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، روسيا، إلى الالتزام بالقوانين التي تحمي المجالات الجوية للدول، ووقف ما سماه «السلوك غير المسؤول»، وذلك عند سؤاله عن الهجمات الروسية على طائرة أميركية مسيرة في سورية.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أن طائرة مسيرة من طراز «إم.كيو-9» تعرضت لأضرار بالغة، عندما أصيبت بمقذوف ناري من طائرة مقاتلة روسية، أثناء تحليقها فوق سورية، الأسبوع الماضي، في أحدث مواجهة قريبة المدى بين الطائرات العسكرية الروسية والأميركية.

وقال أوستن عند سؤاله عن الحادث في مؤتمر صحافي في مدينة برزبين الأسترالية: «ندعو القيادة الروسية إلى التأكد من أنها تصدر توجيهات لقواتها للالتزام بقوانين السماء والتأكد من وقف هذا السلوك غير المسؤول».

وأضاف أوستن: «سنواظب على التواصل عبر القنوات القائمة للتعبير عن مخاوفنا، وسنواصل إشراك القيادة العليا كلما اقتضى الأمر، ولكن مرة أخرى سنواصل العمل كما عملنا دائماً في المجالات الجوية، وسنحمي مصالحنا ومواردنا».

إلى ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، الأدميرال أوليغ جورينوف، قوله إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية اقتربت بما ينذر بالخطر من طائرة عسكرية روسية طراز «سو-34»، صباح أول من أمس، فوق محافظة الرقة.

وأضاف «اتخذ الطياران الروسيان، اللذان أظهرا مهنية عالية، على الفور الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام بطائرة مسيرة تابعة للتحالف».