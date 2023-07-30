روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

أعلنت الحكومة الروسية فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه للمرة الأولى قبل عام.

وقال مجلس الوزراء الروسي، في بيان، أمس: «فرضت الحكومة حظراً مؤقتاً على تصدير الأرز وجريش الأرز. وستكون القيود سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2023»، موضحاً أنه تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية.

وأوضح البيان أن الحظر لا ينطبق على الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، مشيراً إلى أنه سيسمح بإرسال حبوب الأرز والأرز إلى الخارج كمساعدة إنسانية، وكذلك في إطار عمليات العبور (الترانزيت) الدولية.

وكانت السلطات الروسية حظرت تصدير الأرز وجريش الأرز في 30 يونيو 2022 لستة أشهر، ومددت الحظر في 31 ديسمبر الماضي لستة أشهر أخرى.