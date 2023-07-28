بايدن: وفرت وظائف للأميركيين أكثر من أي رئيس سابق

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن إدارته وفرت خلال سنتين وظائف للأميركيين أكثر مما وفره أي رئيس سابق منذ 40 عاماً.

وقال بايدن في كلمة عن الاقتصاد ألقاها خلال زيارته إلى ولاية ماين: "حرصت منذ تولي الرئاسة إلى إعادة بناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى".

وأضاف بايدن أن "الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع بينما تتراجع نسبة التضخم".

وانتعش الاقتصاد الأميركي بعض الشيء، هذا العام، نتيجة رفع معدلات الفائدة مرات عدة للتعامل مع التضخم، على الرغم من توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تدخل البلاد في ركود بحلول نهاية العام.

وسجل التضخم مجدداً تباطؤاً قوياً في الولايات المتحدة، في يونيو، عند 3% بوتيرة سنوية، ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ مارس 2021، لكنه ما زال أعلى من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لأرقام نشرتها وزارة العمل الأسبوع الماضي.

وفي مايو، ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج الاقتصادي المحلي ارتفع بنسبة أعلى مما كان يعتقد في السابق، خلال الفصل الأول من هذا العام.