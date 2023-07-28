بوتين: القمة الإفريقية الروسية اتخذت موقفاً موحداً لتحدي النظام الاستعماري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.

وقال بوتين إن روسيا والدول الأفريقية يؤكدون على موقفهم من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وأكد بوتين أنه سيكون هناك آلية عمل وتنسيق بين روسيا وإفريقيا في المرحلة المقبلة.

وأضاف: "لدينا خطة عمل مع إفريقيا حتى 2026 وهدف لزيادة التبادل التجاري وبنيته التحتية والانتقال للتسويات بالعملات المحلية".

ونوه إلى أن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركائنا الأفارقة خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية.

وتابع: "شركاتنا منفتحة لتسليم الشركاء الأفارقة التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والرياضي".

وشدد بوتين على أن روسيا ستقدم مساعدة للدول الأفريقية لمحاربة الأوبئة وقد وصلت المبالغ المخصصة لذلك إلى مليار ونصف روبل.

كما أشار إلى أن روسيا ستواصل إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.