وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى تشاد دعماً للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي

وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد، تحمل طروداً غذائية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وكان في استقبالها ممثلون عن الجهات الإنسانية في الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقال رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد، الدكتور أحمد عبيد الظاهري، إن الفريق الموجود حالياً في أمدجراس سيقدم هذه المساعدات إلى اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في تشاد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة بمد يد العون للمحتاجين.

وأضاف الظاهري أن فريق الجهات الخيرية الموجود في أمدجراس رصد الاحتياجات الغذائية والإنسانية للاجئين السودانيين من أجل توفيرها للتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة في بلادهم، ويواصل الفريق تقديم كل أشكال الدعم للاجئين السودانيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم تجسيداً لدور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنسانية.

وواصل المستشفى الميداني الذي شيدته دولة الإمارات في مدينة أمدجراس التشادية دعماً للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد تقديم خدماته العلاجية، عبر استقبال الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأهالي المجتمع المحلي.

وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى منذ افتتاحه في التاسع من يوليو الجاري حتى أمس 1744 حالة طبية، تضمنت 173 حالة عظام، و225 حالة جراحة، و1346 حالة باطنية إلى جانب إجراء 11 عملية.

ويأتي إنشاء المستشفى في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسبب فيها الصراع في بلادهم منذ مطلع أبريل الماضي، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع في السودان الشقيق.

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حالة طبية استقبلها المستشفى منذ افتتاحه في 9 يوليو الجاري.