"إيلون ماسك يعلن عن تغيير شعار "تويتر" ويثير التكهنات حول التصميم الجديد"

أعلن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر، أنه يعتزم تغيير شعار منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر ماسك تغريدة على "تويتر" قال فيها "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".

وأضاف ماسك "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".

ولم يكشف ماسك عن أي تفاصيل أخرى عن الشعار الجديد، لكن من المتوقع أنه سيكون أكثر بساطة وأقل تعقيدا من الشعار الحالي.

ويُعد تغيير شعار تويتر أحد التغييرات العديدة التي خطط لها ماسك منذ استحواذه على الشركة في أكتوبر الماضي.

وتشمل التغييرات الأخرى إطلاق تطبيق تويتر للأجهزة المحمولة، وإضافة ميزات جديدة إلى المنصة، وتحسين أمان المنصة.

من المتوقع أن يثير تغيير شعار تويتر ردود فعل متباينة من المستخدمين.

فبعض المستخدمين قد يرحبون بالتغيير، بينما قد يشعر البعض الآخر بخيبة الأمل.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون التغيير إيجابياً بالنسبة لتويتر، حيث سيساعد في جعل المنصة أكثر جاذبية للمستخدمين الجدد.