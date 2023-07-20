السويد تندّد بحرق سفارتها في بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي

دانت وزارة الخارجية العراقية بـ "أشد العبارات" حادثة إضرام النار في سفارة السويد لدى بغداد فجر اليوم الخميس. واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأشعلوا فيها النيران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان عبر حسابها على تويتر: "تُدينُ وزارة الخارجيّة بأشدِّ العبارات، حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس الموافِق 2023/7/20، إنَّ هذا الفعل يأتي في سياق الإعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها".

وذكر البيان أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وأعلنت السويد أنّها استدعت القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم إثر إحراق سفارتها في بغداد ، ووصفت الهجوم على السفارة بأنه "انتهاك خطير لاتفاقية فيينا" ودعت السلطات العراقية إلى "حماية البعثات الدبلوماسية والموظفين".

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنّ "ما حدث غير مقبول بتاتا والحكومة تدين هذه الهجمات بأشدّ العبارات".

وأضاف توبياس إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان، مضيفا أن السلطات العراقية أخفقت في الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بحسب اتفاقية جنيف. وأردف "الحكومة على تواصل مع ممثلين عراقيين كبار للتعبير عن استيائنا".

عواصم - وكالات