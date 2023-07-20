روسيا توجه ضربة انتقامية ضخمة لأوكرانيا في هجوم «جحيمي»

شنت روسيا هجمة جوية مكثفة على مدينة أوديسا الأوكرانية، لليلة الثانية على التوالي، لكن السلطات تعهدت، أمس، بعدم الخضوع للترهيب من هذا الهجوم «الجحيمي»، وألا يردعها ذلك عن العمل للحفاظ على خروج صادرات الحبوب من موانئها. وتزامن ذلك مع إعلان القوات الروسية تدمير أكبر مستودعات الجيش الأوكراني في خيرسون.

وتفصيلاً، قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، إن روسيا أطلقت وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه جنوب أوكرانيا ليل الثلاثاء- الأربعاء.

وأضافت القيادة أن بعض الصواريخ أصابت محطة حبوب ومحطة زيوت نباتية في أوديسا جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن إلحاق الضرر بخزانات ومعدات التحميل ونشوب حريق، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن صواريخ أخرى أصابت أحد المصانع في منطقة أوديسا، وألحقت أضراراً أيضاً بمستودعات الألعاب النارية ومخازن التبغ.

من جهته، قال المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، سيرهي براتشوك، في رسالة صوتية على قناته على «تليغرام» إن الهجوم كان «قوياً للغاية، وضخماً حقاً». وأضاف «كانت ليلة جحيمية».

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، إنها أسقطت 37 هدفاً من أصل 63 في هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ليلة الثلاثاء، وهو معدل أقل مما يتم الإعلان عنه عادة بعد الهجمات على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقالت القوات الجوية إن التركيز الأساسي للهجوم كان بنية تحتية ومنشآت عسكرية في منطقة أوديسا.

وقال الجيش إن الهجوم استهدف «أرصفة لنقل الحبوب والنفط وألحق أضراراً بدبابات ومعدات تحميل، وأسفر عن نشوب حريق».

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، إن روسيا تستهدف أرصفة تصدير الحبوب والبنية التحتية للميناء عمداً.

وأعلن وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، أن 60 ألف طن من الحبوب المخصصة للتصدير والمخزنة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني قرب أوديسا قد أتلفت جراء الضربات الروسية ليلاً.

وقال في بيان نشر على موقع وزارته «سيلزم الأمر سنة على الأقل لإصلاح البنى التحتية المتضررة بشكل كامل. في ميناء تشورنومورسك أتلفت 60 ألف طن من الحبوب كان يفترض أن تُرسل عبر ممر الحبوب قبل 60 يوماً».

من جهته، ربط الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بين الهجمات الروسية الكبيرة على منشآت موانئ في أوديسا وإنهاء اتفاق الحبوب.

وكتب عبر تطبيق «تليغرام»، أمس «الروس يتعمدون بالتأكيد البنية التحتية لاتفاق الحبوب، وكل صاروخ روسي لا يوجه فقط صوب أوكرانيا، ولكن صوب كل شخص في العالم يتوق لحياة طبيعية وآمنة». وأضاف أنه تم إصدار الأوامر للجيش لحماية البنية التحتية للموانئ بصورة أفضل.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربات على أهداف عسكرية على ميناءين أوكرانيين خلال الليل في «ضربة انتقامية ضخمة»، رداً على هجوم جسر القرم.

وقال الجيش الروسي في بيان «نفذت القوات المسلحة الروسية مجموعة ضربات بأسلحة جوية بعيدة المدى موجهة بدقة ضد منشآت صناعية عسكرية وبنى تحتية للوقود ومخازن ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة أوديسا». من جهة أخرى، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، أمس، إن قوات البلاد سيطرت على محطة موفتشانوف للسكك الحديدية بمنطقة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا.