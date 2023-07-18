أردوغان: العلاقات بين تركيا والإمارات تتقدم في جميع المجالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العلاقات بين بلده ودولة الإمارات تتقدم في جميع المجالات، وأكد أن الإمارات سجلت فيها التجارة التركية أعلى مستوى في منطقة الخليج خلال الآونة الأخيرة، معرباً عن رغبة تركيا في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى يليق بإمكاناتهما الحقيقية.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحافي عقده أمس، في إسطنبول، قبيل مغادرته متوجهاً إلى السعودية في مستهلّ جولة خليجية، تشمل أيضاً الإمارات وقطر، أن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية مع الإمارات والسعودية وقطر، خلال الفترة المقبلة، سيكون على رأس أجندة جولته الخليجية، مشيراً إلى أن تركيا قطعت مسافة مهمة في العلاقات مع دول الخليج خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن بلاده شهدت كل أشكال الدعم المادي والمعنوي من دول الخليج عقب كارثة زلزال السادس من فبراير الماضي، معرباً عن شكره باسم تركيا لهذه الدول.

وأضاف: «نواصل جهودنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في إنشاء حزام سلام واستقرار وازدهار حول تركيا، والخطوة الأكثر أهمية في ذلك هي تعزيز علاقاتنا مع دول المنطقة، ونرى أن عام 2023 هو عام الفرص في هذا الصدد».

وتابع: «نرغب في نشر الأسس المتينة التي تستند إليها علاقاتنا على نطاق واسع من التعاون، خلال زياراتنا ستكون أولوية جدول أعمالنا الأنشطة التجارية والاستثمارية المشتركة التي سننفذها مع هذه الدول في الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال الـ20 عاماً الأخيرة ارتفع من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار.

ومن جانب آخر، أكد أردوغان أنه منفتح على عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، مشيراً إلى أن تركيا لم تغلق الباب أبداً أمام المحادثات مع الحكومة السورية، وأضاف: «لسنا منغلقين إزاء اللقاء مع الأسد، ويمكن أن نلتقي، لكن المهم هو كيفية مقاربة دمشق تجاه مواقفنا».