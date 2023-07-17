أردوغان يغرد بالعربية: سنعزز علاقاتنا التاريخية والأخوية مع دول الخليج

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، تغريدة باللغة العربية كشف فيها عن هدفه من الجولة الخليجية.

وقال أردوغان: "نحن في طريقنا إلى مدينة جدة المحطة الأولى لزيارتنا إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال قبرص التركية".

وأضاف، "أتمنى أن تصب هذه الزيارات التي نجريها في فترة حرجة، في مصلحة علاقاتنا الثنائية واستقرارنا الإقليمي.. نحن نواصل جهودنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في إنشاء حزام سلام واستقرار وازدهار حول تركيا، كما نرغب في نشر الأسس المتينة التي تستند عليها علاقاتنا مع دول الخليج، على نطاق واسع من التعاون معها".

وتابع قائلا: "لقد ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي مع دول الخليج في العقدين الأخيرين من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار".

وأردف بالقول: "من خلال منتديات العمل التي سنعقدها أثناء زياراتنا، سنبحث عن طرق لزيادة هذا الرقم أكثر من ذلك بكثير".

وأكد أردوغان أنه وخلال الزيارة سيعمل على توطيد العلاقات الثنائية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة.

وشدد الرئيس التركي على أنه سيعزز علاقات أنقرة مع دول الخليج التي تربطه معها علاقات تاريخية وأخوية ومتجذرة، مشيرا إلى أن بلاده حققت مع دول الخليج تقدما ملموسا في الآونة الأخيرة.

نحن في طريقنا إلى مدينة جدة المحطة الأولى لزياراتنا إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال قبرص التركية.



أتمنى أن تصب هذه الزيارات التي نجريها في فترة حرجة، في مصلحة علاقاتنا الثنائية واستقرارنا الإقليمي.



نحن نواصل جهودنا بما يتماشى مع هدفنا… — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) July 17, 2023

وقبل مغادرته إسطنبول، قال إردوغان: "خلال زياراتنا سيكون جدول أعمالنا الأساسي هو الاستثمار المشترك والأنشطة التجارية مع هذه الدول خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تحمل موضوuين رئيسيين، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالا كبيرة بالنسبة لكليهما".

وأشار الرئيس التركي إلى أن التبادل التجاري مع دول الخليج زاد من 1.6 مليار دولار إلى قرابة 22 مليار دولار في السنوات العشرين الماضية. وأضاف "مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير".

ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة إردوغان في المنطقة.

وكان التضخم في تركيا تراجع في مايو إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ ديسمبر، لكن يتوقع محللون أن يرتفع أكثر في يوليو متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23 %من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية مايو.