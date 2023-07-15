«يونيفيل» تحذر من تصعيد التوترات بين لبنان وإسرائيل

حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، من تصعيد سريع للتوترات على الحدود «اللبنانية-الإسرائيلية»، وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل، كانديس أرديل، إن «التوترات التي حدثت على الحدود خلال الأيام الماضية تشير إلى أن الأحداث يمكن أن تتطور بسرعة»، وحثت المسؤولة الأممية إسرائيل ولبنان على تجنب الأنشطة التي قد تزيد التوترات. وأكدت أرديل أن بعثة اليونيفيل أجرت اتصالات مع السلطات الإسرائيلية واللبنانية، في الوقت الذي واصلت فيه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مراقبة الوضع على الحدود. ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن اجتماع عقد بين فريق من الوزارة وفريق من «يونيفيل» لبحث أفضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل ولمعالجة الثغرات الميدانية، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.