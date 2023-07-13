الرئيس الفلسطيني يزور مخيم جنين

زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مدينة جنين بالضفة الغربية، أمس، بعد أيام من إبعاد ثلاثة من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية من جنازة، وسط غضب الحشود المشاركة، من رد فعل السلطة على هجوم إسرائيلي قبل أيام. وزار عباس، المقبرة التي أقيمت فيها الجنازة، عند مدخل مخيم جنين للاجئين. وبينما أحاط به حرسه الرئاسي الخاص، خاطب عباس الحشود على أطراف المخيم.

وقال عباس «مخيم جنين البطل الذي صمد في وجه العدوان، والذي قدم التضحيات وكل ما لديه في سبيل الوطن، هذا هو مخيم جنين، ولا ننسى نابلس جبل النار ومخيماتها، ولا ننسى القدس العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني». وأضاف للحشود أن المخيم ستتم إعادة بنائه.