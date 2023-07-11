صحافي يكشف تصريحات مريبة لأحد ضحايا "تيتان" قبل الكارثة

قال صحافي كان سيلتحق برحلة سابقة للغواصة "تيتان" إن المستكشف وعالم المحيطات الفرنسي، بول هنري نارغوليه، الذي لقي حتفه في الكارثة، كان قد أبلغه من قبل أن ركاب الغواصة لا يتم إبلاغهم بإجراءات الطوارئ لأنهم "سيموتون جميعاً قبل أن نعرف ذلك".

وأمضى الصحافي، أرني وايزمان، رئيس تحرير مجلة "ترافيل ويكلي" 8 أيام على متن "بولار برنس"، سفينة دعم "تيتان" في مايو الماضي، حيث تحدث مع خبراء من بينهم المستكشف الفرنسي الذي زار حطام "تايتانيك" من قبل عدة مرات.

ولم يتمكن الصحافي من اللحاق بالرحلة لأنها ألغيت في ذلك الوقت بسب سوء الأحوال الجوية.

وقال الصحافي لموقع "إنسايدر" إن الركاب كان يتم تدريبهم فقط على كيفية "هبوط الغواصة وصعودها"، ويتم تسليمهم "بزة وبعض الجوارب الدافئة" مضيفاً: "لم يكن هناك أي تدريب حقيقي. وحتى عندما زرت الغواصة من الداخل في اليوم الأخير، فوجئت بأنها مجرد أرضية مسطحة".

وعن محادثته مع الخبير الفرنسي الراحل، أشار إلى أنه قال له ضاحكاً: "إذا كانت هناك مشكلة هيكلية، فسنموت جميعا قبل أن نعرفها".

وأطلق اختفاء الغواصة، الشهر الماضي، قرب حطام "تايتانيك" عملية بحث شاركت فيها دول عدة، قبل الإعلان عن مصرع الركاب الخمسة الذين كانوا على متنها بعدما تعرضت لـ"انفجار كارثي".

وعُثر على حطام "تيتان" في قاع المحيط على بُعد 500 متر عن حطام "تايتانيك".

وفتح خفر السواحل الأميركي، وكذلك مجلس سلامة النقل الكندي تحقيقا في الكارثة. وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، كاثي فوكس، إن "مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل".