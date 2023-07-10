شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تحذر أميركا: طائرات التجسس ستجلب عليكم عواقب مروعة

قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، إن طائرات حربية للبلاد تصدت لطائرة تجسس أميركية حلقت فوق منطقتها الاقتصادية الخالصة، محذرة من عواقب "مروعة".

ولم يرد الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي على الفور على تصريحات كيم يو جونغ، إحدى كبار مسؤولي السياسة الخارجية لشقيقها الزعيم، والتي نشرت في وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين.

وقالت كيم إن طائرة تجسس أميركية عبرت الحدود البحرية الشرقية بين الكوريتين في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الإثنين وأجرت أنشطة استطلاعية فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية قبل أن تطردها الطائرات الحربية الكورية الشمالية.

وأضافت أن الطائرة الأميركية عبرت الحدود البحرية الشرقية مرة أخرى في حوالي الساعة 8:50 صباحاً، مما دفع جيش كوريا الشمالية إلى إصدار "تحذير قوي" غير محدد تجاه الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات حاسمة إذا استمرت الولايات المتحدة في تسيير طائرات استطلاع فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدها، لكنها أضافت أنها "لن تتخذ رد فعل مضاد مباشر" لأنشطة الاستطلاع الأميركية خارج المنطقة.

وقالت: "سيقع حادث مروع على المدى الطويل في قطاع 20-40 كيلومترا حيث تتسلل طائرات التجسس الأميركية بشكل معتاد إلى السماء فوق منطقة المياه الاقتصادية" لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بإرسال طائرات تجسس إلى "مجالها الجوي الذي لا يمكن انتهاكه"، وحذرت من احتمال إسقاط الطائرات التي تقترب من المنطقة.

وردت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بنفي تسيير الولايات المتحدة لطائرات تجسس إلى أجواء كوريا الشمالية.

وردا على هذا التعليق، اتهمت كيم هيئة الأركان المشتركة بالتصرف مثل "المتحدث" باسم الجيش الأميركي. وقالت إن الولايات المتحدة تكثف أنشطتها الاستطلاعية في انتهاك خطير لسيادة كوريا الشمالية وسلامتها.