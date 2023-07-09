زيلينسكي في جزيرة الثعبان في اليوم الـ 500 من الحرب.. وتعهد أوروبي بدعم أوكرانيا

إحياءً لمرور 500 يوم على الحرب الروسية على أوكرانيا، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جزيرة الثعبان، الصغيرة في البحر الأسود، التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الحرب، وفيما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بدعم أوكرانيا «مهما طال الأمد»، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قرار بلاده تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان «صعباً للغاية»، لكنه مهم لكييف التي تعهدت بعدم استخدامها إلا لتحرير أراضيها.

وتفصيلاً، ظهر الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نشره مكتبه أمس، وهو يزور جزيرة الثعبان في البحر الأسود لإحياء ذكرى مرور 500 يوم منذ بدء الحرب الروسية ضد بلاده.

وأصبحت الجزيرة الصغيرة رمزاً للمقاومة الأوكرانية في أول أيام الحرب، بعدما رفض جنود أوكرانيون الاستسلام للقوات الروسية في واقعة شهيرة.

ووضع زيلينسكي، الذي كان يرتدي سترة سوداء فوقها سترة مضادة للرصاص، الزهور تكريماً لأولئك الذين دافعوا عن الجزيرة وأثنى على جميع الجنود الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا منذ الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022. وقال زيلينسكي «من هنا بالتحديد، ومن مكان النصر هذا، أريد أن أشكر كل جنودنا على قتالهم طوال هذه الفترة».

وفي بروكسل تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدعم أوكرانيا «مهما طال الأمد»، وذلك بمناسبة مرور 500 يوم على الحرب الروسية لأوكرانيا.

وغردت فون دير لاين عبر موقع تويتر: «500 يوم من العدوان الروسي على أوكرانيا. 500 يوم من المقاومة الأوكرانية الباسلة. و500 يوم من الدعم الأوروبي الثابت لأوكرانيا». وقالت فون دير لاين: «سندعم أوكرانيا مهما طال الأمد».

وفي واشنطن أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قرار بلاده تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان «صعباً للغاية»، إلا أن كييف في حاجة إليها، نظراً لاستنزاف ذخيرتها في مواجهة روسيا. وقال بايدن لشبكة «سي إن إن» الأميركية، «كان قراراً صعباً للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا».

وأضاف «ذخيرة الأوكرانيين تنفد»، متابعاً «هذه حرب ذخائر. هم تنقصهم تلك الذخيرة، ونحن تنفد لدينا». وأكد أنه قرر في نهاية المطاف «اتباع توصية وزارة الدفاع»، لتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لفترة «مؤقتة».

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق قراره تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبراً أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم إلى كييف لمواجهة الحرب الروسية، هي «الصواب».

وفي كييف رحب وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، بقرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، قائلاً إنها ستسهم في تحرير الأراضي الأوكرانية، لكنه تعهد بعدم استخدام تلك الذخائر في الأراضي الروسية.

وكتب ريزنيكوف على «تويتر» «موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا المحتلة مؤقتاً، وإنقاذ أرواح شعبنا». وأضاف «ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دولياً. لن تُستخدم هذه الذخائر في الأراضي الروسية المعترف بها رسمياً».

ولقي القرار الأميركي انتقادات دولية. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانياً.

وقال متحدث باسمه إنه «لا يرغب في استخدام الذخائر العنقودية بشكل متواصل في ميدان المعركة». وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن «نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا سيتسبب بشكل لا مفرّ منه في معاناة للمدنيين على المدى الطويل».

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن على إدارة بايدن «أن تدرك أن أي قرار يتيح الاستخدام الواسع للقنابل العنقودية في هذه الحرب سيؤدي إلى نتيجة واحدة متوقعة: القتل الإضافي للمدنيين».

وفي موسكو، قال النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرغي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأميركية في أوكرانيا، يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقال تسيكوف إن «استخدام الذخائر العنقودية يمكن أن يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين».

ميدانياً، قالت السلطات الأوكرانية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 13 جراء قصف روسي على مدينة ليمان.

وقال قائد الإدارة العسكرية الأوكرانية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو، عبر «تيلغرام» أمس: «قصف الروس البلدة براجمات الصواريخ في قرابة الـ10 صباحاً».

على صلة، دانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي بدأ قبل 500 يوم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان، إن أكثر من 9000 مدني، بينهم 500 طفل، قتلوا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، مع أن مسؤولي الأمم المتحدة، صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.