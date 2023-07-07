فيديو لـ"مواجهة" بين الطيران الروسي والأميركي في سماء سورية

نشر مركز القوات الجوية الأميركية مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "SU-35"، تحلق بالقرب من طائرة مسيرة من نوع "ريبر".

وقال قائد القوة الجوية التاسعة في الشرق الأوسط اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، إن "ثلاث طائرات أميركية بدون طيار من طراز "MQ-9" كانت تعمل فوق سورية قرابة الساعة 10:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، في مهمة ضد تنظيم "داعش"، عندما بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة".

ولفت إلى أن "أحد الطيارين الروس اقترب بطائرته "SU-35" من المسيرة الأميركية واشتبك معها، ما أدى إلى زيادة سرعتها ومن الضغط الجوي، ويمكن أن يتسبب الانفجار النفاث من جهاز الاحتراق الخلفي في إتلاف جهاز ريبر الإلكتروني، ما قلص من قدرة مشغل الطائرة بدون طيار على تشغيلها بأمان".

واعتبر أن "الطائرات العسكرية الروسية انخرطت في سلوك غير آمن وغير احترافي أثناء تفاعلها مع الطائرات الأميركية في سورية"، مضيفا: "هذه الإجراءات تهدد سلامة القوات الأميركية والروسية. ونحث القوات الروسية في سورية على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة حتى نتمكن من استئناف تركيزنا على الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان مركز المصالحة الروسي في سورية أعلن في وقت سابق عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأميركي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سورية، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف، أمس الخميس: "تم رصد 12 حالة انتهاك اليوم منها 5 في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية تدريبات روسية سورية مشتركة في شمال سورية".

وذكر بأن "الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الطلعات غير المنسقة للطائرات بدون طيار".