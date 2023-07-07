وزيرة المناخ البرتغالية: «COP28» لحظة فارقة لتحقيق الأهداف العالمية

أكدت آنا فونتورا جوفيا، وزيرة الطاقة والعمل المناخي في البرتغال، أن بلادها تتطلع للمشاركة في الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف «COP 28»، باعتباره حدثاً محورياً، مشيرة إلى أن الدورة المقبلة التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر المقبل ستشكل لحظة فارقة عالمياً، تسهم في إيجاد الطرق لتحقيق الأهداف الدولية المشتركة.

وأشارت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، خلال مشاركتها أمس في مؤتمر «أوبك» في فيينا، إلى أن مشاركة البرتغال في «COP 28» ستتضمن المشاركة في المناقشات البناءة التي تراعي خصوصية كل بلد، موضحة أن النفط والغاز سيظلان عنصرين محوريين في مزيج الطاقة العالمي، وهو ما يفرض ضرورة العمل على الأبحاث والتقنيات والابتكارات في قطاعات النفط والغاز، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.